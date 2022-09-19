Погода в Одессе 20 сентября: когда обещают дождь?

Погода в Одессе: что обещают синоптики 21 сентября? Завтра, в среду, 21 сентября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 17 сентября: обещают небольшой дождь Завтра, в субботу, 17 сентября, в Одессе и Одесской области ожидаются дожди и местами грозы. Так что, выходя из дома, не забудьте взять зонт! ПОДРОБНЕЕ