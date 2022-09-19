Погода в Одессе 20 сентября: когда обещают дождь?

Во вторник, 20 сентября, в Одессе ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура днем 17-19°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
20 сентября в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°С, днем 17-19°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 15-20°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.