Погода в Одессе 20 ноября: будет ли дождь в воскресенье?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно. Возможен умеренный дождь, а на севере области – даже снег.
Погода в Одессе 20 ноября
В Одессе воскресный день 20 ноября обещает быть облачным и умеренно дождливым.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 4-6°С выше нуля, днем воздух прогреется до 10-12°С тепла.
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Погода в Одесской области 20 ноября
В Одесской области завтра облачно. Возможен умеренный дождь. На севере области умеренные осадки в виде снега, гололед, налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, на севере 2-4°С мороза, днем 7-12°С тепла, на севере 1-3°С выше нуля.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.