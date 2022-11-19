Погода в Одессе 20 ноября: будет ли дождь в воскресенье?

Какой будет в Одессе грядущая зима? Еще с начала осени коммунальщики предупреждают нас о трудностях, связанных с отопительным сезоном. Однако синоптики считают, что волноваться одесситам нечего: грядущая зима будет обладать вполне спокойным и миролюбивым характером. Длительных и сильных холодов нам ожидать не стоит. ПОДРОБНЕЕ

Одесские синоптики: шаманы или ученые? Сегодня, в субботу, 19 ноября 2022 года, отмечается День работников гидрометеорологической службы Украины. В этот день принято поздравлять с профессиональным праздником метеорологов и синоптиков.

Прогнозы погоды всегда живо интересовали человечество. А не грянет ли, например, ливень в самый разгар охоты на мамонта? Народные синоптики почитались тогда шаманами и магами. А вот в наши дни работники гидрометеорологической службы приобрели статус исследователей и ученых. О том, как делаются их научно-обоснованные предсказания, они рассказали «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ