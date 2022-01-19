Погода в Одессе 20 января: каким будет послекрещенский четверг

Завтра, в четверг, 20 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 20 января
В Одессе в четверг обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.
Погода в Одесской области 20 января
В Одесской области 20 января ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля, а днем поднимется до 2-7 градусов тепла.
На дорогах области видимость хорошая.