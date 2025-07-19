Ключевые моменты:
- В Одессе 20 июля – переменная облачность, без существенных осадков. Температура: ночью +18+20°C, днем +26+28°C;
- В области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха по области – от +15°C ночью и +31°C днем.
Прогноз погоды в Одессе на 20 июля
Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. При этом существенных осадков не предвидится.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
Напомним, ранее в Одессе официально разрешили купаться еще на трех пляжах
Прогноз погоды в Одесской области на 20 июля
По Одесской области в воскресный день ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем воздух прогреется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также: На Куяльницком лимане массово размножается уникальный вид рачков.