Июль по-одесски

Ключевые моменты:

  • В Одессе 20 июля – переменная облачность, без существенных осадков. Температура: ночью +18+20°C, днем +26+28°C;
  • В области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха по области – от +15°C ночью и +31°C днем.

Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. При этом существенных осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.

Напомним, ранее в Одессе официально разрешили купаться еще на трех пляжах

Прогноз погоды в Одесской области на 20 июля

По Одесской области в воскресный день ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем воздух прогреется до 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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