Погода в Одессе 20 декабря: прогноз синоптиков на понедельник

Пешеходный центр в Одессе уже не работает: авто свободно проезжают Гордость Одессы, самая крупная пешеходная зона в стране, де-факто перестала существовать. Знаки, запрещающие въезд в пешеходный центр еще на месте, но за их соблюдением уже никто не следит. ПОДРОБНЕЕ

На Думской площади зажгла огни главная елка Одессы Сегодня, 19 декабря 2021 г в день Святого Николая, на площади перед одесской мэрией зажгла свои огни главная елка города. Это дало официальный старт рождественским и новогодним праздникам в Одессе. ПОДРОБНЕЕ