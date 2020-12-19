Погода в Одессе 20 декабря: облачно, но с прояснениями

Завтра, в воскресенье, 20 декабря, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.