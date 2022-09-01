Погода в Одессе 2 сентября: уже не жарко, но еще тепло

Какая погода ожидается завтра, в пятницу, 2 сентября, в Одессе и Одесской области? Ответ на этот вопрос знают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По прогнозам, в Одессе в День города будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем она поднимется до 24-26°С.
Температура морской воды +23+24°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 13-18°С выше нуля, днем от 23 до 28°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.