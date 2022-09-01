Погода в Одессе 2 сентября: уже не жарко, но еще тепло

Погода в Одессе: приход осени отметится дождем? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в первый день осени, 1 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь и даже местами гроза. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет последнее воскресенье лета-2022? По прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 28 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области будет все также жарко и сухо – осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ