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Погода в Одессе 2 октября: будет гроза и сильный ветер?

Погода в Одессе 2 октября: будет гроза и сильный ветер?

Синоптики предупреждают: завтра днем, в воскресенье, 2 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Погода в Одессе 2 октября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 октября в Одессе облачно с прояснениями. Днем гроза.

Ветер юго-западный, днем он сменит направление на северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с, утром и днем возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью составит 17-19°С выше нуля, днем воздух прогреется до 20-22°С.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными и максимально ограничить перемещения и поездки. Также следует не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями, так как из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одесской области 2 октября

В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Умеренный дождь, местами гроза. Ночью местами туман.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 18-23°С тепла.

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, ночью местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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