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Погода в Одессе 2 января: второй день 2022 года обещает быть ветреным

Погода в Одессе 2 января: второй день 2022 года обещает быть ветреным

На завтрашний день, воскресенье, 2 января 2022 года, в Одессе объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с. При этом дневная температура в Одессе и в Одесской области поднимется выше нулевой отметки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 2 января

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По прогнозам, воскресный день в Одессе будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью и днем составит от 1 до 3 градусов тепла.

Погода в Одесской области 2 января

Как ожидают синоптики, в Одесской области 2 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем она поднимется до 1-6 градусов тепла.

На автодорогах области местами гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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