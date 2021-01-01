Погода в Одессе 2 января: серьезных катаклизмов не предвидится

Завтра, в субботу, 2 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
«В течение суток 2 января опасные метеорологические явления по Одессе и области не ожидается», – сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °С выше нуля, днем 6-8 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Ивана Мягченкова