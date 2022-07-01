Погода в Одессе 2 июля: каков прогноз на субботу?

Завтра, в субботу, 2 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Но осадков синоптики не прогнозируют.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 23-24°С
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Лолиты Клочковой