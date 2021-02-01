Погода в Одессе 2 февраля: каким будет «день сурка»?

Во вторник, 2 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, гололед.
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Фото Ивана Мягченкова