Погода в Одессе 2 декабря: уже зима или еще осень?

Завтра, в четверг, 2 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Дневная температура воздуха еще достаточно высокая как для зимы.
Погода в Одессе 2 декабря
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода. Возможны прояснения. Осадков не предвидится.
Западный ветер сменит юго-западный, его скорость составит 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем она поднимется до 10-12 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 2 декабря
В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.