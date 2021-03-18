Погода в Одессе 19 марта: «небольшие осадки»

Погода в Одессе: будет ли дождь 18 марта? Завтра, в четверг, 18 марта, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Что обещают синоптики одесситам на 17 марта? Завтра, в среду, 17 марта, в Одессе ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью дождь, днем небольшой дождь. ПОДРОБНЕЕ