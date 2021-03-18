Погода в Одессе 19 марта: «небольшие осадки»

Завтра, в пятницу, 19 марта, в Одессе прогнозируют облачную погоду. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром без осадков, днем небольшие осадки.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 3-5 °С выше нуля.
По Одесской области облачно. Ночью и утром без осадков, днем небольшие осадки.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.