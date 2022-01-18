Погода в Одессе 19 января: Крещение без морозов?

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в среду, 19 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится ветреная погода. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-17 м/с.
Погода в Одессе 19 января
В Одессе день Крещения обещает быть облачным с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 0-2 градусов тепла.
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Погода в Одесской области 19 января
В Одесской области 16 января синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем она поднимется до 0-5 градусов тепла.
На дорогах области видимость хорошая.
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