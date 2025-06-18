Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 19 июня;
- Погода в Одесской области 19 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 19 июня
В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 16-17°С.
Как сообщалось ранее, весенние заморозки лишили Одесскую область половину урожая вишни, черешни и абрикосов
Прогноз погоды в Одесской области на 19 июня
По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото – Тамила Терзян