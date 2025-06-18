На одесском пляже в июне

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 19 июня;
  • Погода в Одесской области 19 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 19 июня

В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 16-17°С.

Как сообщалось ранее, весенние заморозки лишили Одесскую область половину урожая вишни, черешни и абрикосов

Прогноз погоды в Одесской области на 19 июня

По Одесской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Автор фото – Тамила Терзян

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