Погода в Одессе 19 августа: прекратятся ли дожди?

Завтра, в пятницу, 19 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду, но без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем +27+29°С.
Температура морской воды 23-24°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем +27+32°С.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.