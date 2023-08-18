Погода в Одессе 19 августа: аномальная жара продержится несколько дней

В субботу, 19 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают, что аномальная жара будет держаться и дальше – столбики термометров днем достигнут до 35 градусов тепла – прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 19 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды на Одесской области на 19 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.