Погода в Одессе 18 ноября: четверг обещает быть туманным

Ночью и утром четверга, 18 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман при видимости 200-500 метров.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 18 ноября
Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Будет дуть ветер переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.
Ночью ожидается 1-3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов.
Погода в Одесской области 18 ноября
По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 ноября, в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на севере до 6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.