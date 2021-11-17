Погода в Одессе 18 ноября: четверг обещает быть туманным

Ночью и утром четверга, 18 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 18 ноября

Завтра в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Будет дуть ветер переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Ночью ожидается 1-3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов.

Погода в Одесской области 18 ноября

По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 ноября, в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на севере до 6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.