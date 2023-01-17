Погода в Одессе 18 января: ветер усилится?

Погода в Одессе: чего ждать во вторник 17 января По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 17 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода. При этом усилится южный ветер. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 января: синоптики обещают туман Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 15 января 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах – 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ