Погода в Одессе 18 января: ветер усилится?

Завтра, в среду, 18 января 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидается сильный южный ветер, его порывы будут достигать 19-24 м/с. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 18 января
В Одессе завтра облачно. Без осадков.
Ветер южный, 19-24 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С тепла.
Погода в Одесской области 18 января
В Одесской области в среду облачно. Без осадков.
Ветер южный, 19-24 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.