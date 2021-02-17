Погода в Одессе 18 февраля: уже не так холодно, но все еще скользко

Завтра, в четверг, 18 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. Гололедица.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 °С мороза, днем 0-5 °С тепла, на севере до 3 °С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая. Гололедица.
Фото Марии Котовой