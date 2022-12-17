Погода в Одессе 18 декабря: каким будет воскресный день

Завтра, в воскресенье, 18 декабря 2022 года, в Одессе ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Но температура воздуха немного понизится.

По данным сайта Sinoptik.ua, в этот день небо в Одессе будет покрыто облаками только до рассвета. Утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит от 0 до -1°С, днем от 1°С до 5°С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла.