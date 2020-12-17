Погода в Одессе 18 декабря: что обещают синоптики?

Завтра, в пятницу, 18 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.