Погода в Одессе 17 сентября: обещают небольшой дождь

Завтра, в субботу, 17 сентября, в Одессе и Одесской области ожидаются дожди и местами грозы. Так что, выходя из дома, не забудьте взять зонт!
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра:
Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем она поднимется до 23-25°С.
Температура морской воды 19–20°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С выше нуля, днем 23-28°С со знаком «плюс».
На дорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.