Погода в Одессе 17 ноября: будет ветрено, возможен дождь

В четверг, 17 ноября 2022 года, в Одессе ожидается усиление ветра. Днем возможен дождь. Температура воздуха ​​7-9°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики предупреждют об опасных метеорологических явлениях: во второй половине дня 17 ноября ожидается ветер северо-западный, 15-18 м/с.

В Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем возможен дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем ​​7-9°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем ​​5-10°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.