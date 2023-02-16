Погода в Одессе 17 февраля: весна все ближе?

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Одессе и Одесской области в пятницу, 17 февраля. По прогнозам, сильных ночных морозов не предвидится, а дневная температура воздуха все выше.

Погода в Одессе 17 февраля

Как прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе в пятницу облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью около 0°С, днем 8-10°С тепла.

Погода в Одесской области 17 февраля

По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.