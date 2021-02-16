Погода в Одессе 17 февраля: морозы не отступят

Завтра, в среду, 17 февраля, в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12 °C мороза, днем 1-3 °C ниже нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °C мороза, на севере до 20 °C мороза, днем от 4 °C мороза до 1 °C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
Фото Ивана Мягченкова