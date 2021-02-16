Погода в Одессе 17 февраля: морозы не отступят

Погода в Одессе 16 февраля: гололедица Завтра, во вторник, 16 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 февраля: морозно и скользко Завтра, в субботу, 13 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ