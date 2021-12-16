Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: 17 декабря возможен мокрый снег

Погода в Одессе: 17 декабря возможен мокрый снег

Завтра, в пятницу, 17 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 17 декабря

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В Одессе облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

Погода в Одесской области 17 декабря

В Одесской области в пятницу, 17 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков.

Ночью и утром на севере слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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