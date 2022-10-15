Погода в Одессе 16 октября: каким будет воскресный день

Завтра, в воскресенье, 16 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду. Осадков не предвидится.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается:
- переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-6°С, днем 13-15°С тепла.
По Одесской области:
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла днем она поднимется до 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.