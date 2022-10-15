Погода в Одессе 16 октября: каким будет воскресный день

Погода в Одессе 12 октября: еще тепло, но уже не жарко Завтра, в среду, 12 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность без осадков. При этом температура воздуха начинает понемногу снижаться.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ