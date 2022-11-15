Погода в Одессе 16 ноября: ждать ли обещанного похолодания?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 16 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается пасмурная и дождливая погода.

Погода в Одессе 16 ноября

Как прогнозируют синоптики, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем от 11 до 13°С тепла.

Погода в Одесской области 16 ноября

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем она поднимется до 8-13°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Ранее синоптики предупреждали, что с середины этой недели в Украину придут дожди, переходящие в мокрый снег, а температура воздуха существенно снизится.