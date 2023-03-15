Погода в Одессе 16 марта: синоптики выдали штормовое предупреждение

В центре Одессы разбойник ногой сломал челюсть молодой одесситке Одесские полицейские сообщили 43-летнему иностранцу о подозрении в разбойном нападении на местную жительницу. Тот на Соборной площади ударил девушку ногой в лицо, чтобы отобрать телефон. Об этом сообщили в полиции Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы спасают собаку, которую переехал Mercedes и добиваются наказания водителя (фото, видео) Жителей Одессы возмутил случай жестокого обращения с животным, который случайно попал на видео. На записи видно, как огромный внедорожник Mercedes переезжает дворовую собаку, водитель открывает дверь, смотрит на свою жертву и спокойно уезжает. ПОДРОБНЕЕ

Одесскую область накроет туман: как избежать трагедии на дорогах? По информации синоптиков, с вечера 15 марта и всю ночь 16 марта в Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров. В регионе объявлено штормовое предупреждение первого, «желтого», уровня опасности. ПОДРОБНЕЕ