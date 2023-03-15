Погода в Одессе 16 марта: синоптики выдали штормовое предупреждение

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает, что ночью 16 марта Одессу и Одесскую область накроет сильный туман. Заморозков не прогнозируют, как и сильных осадков.
Прогноз погоды в Одессе 16 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью туман.
Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области 16 марта
Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ночью местами туман.
Ветер юго-восточный, утром и днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью туман, видимость 200-500 м.
Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что Одесскую область накроет туман и как избежать трагедии на дорогах.