Погода в Одессе 16 марта: обещают дождь

Завтра, во вторник, 16 марта, синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем дождь, местами сильный.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.