Погода в Одессе 16 декабря: ночь обещает быть морозной

Погода в Одессе 11 декабря: утром туманно, днем дождливо Завтра, в пятницу, 11 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ночью и утром туман. ПОДРОБНЕЕ