Погода в Одессе 16 декабря: будет туманно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 16 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах 200-500 метров.

Погода в Одессе 16 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 3-8 м/с, утром и днем юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Погода в Одесской области 16 декабря

В Одесской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На севере гололедица.

Ветер восточный, 3-8 м/с, утром и днем юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, на севере гололедица.