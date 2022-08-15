Погода в Одессе 16 августа: прогнозируют дождь и грозу

В Одессе снова прогнозируют грозу – объявлено штормовое предупреждение Сегодня, в понедельник, 15 августа 2022 года, во второй половине дня в Одесе и Одесской области может ухудшиться погода – синоптики снова прогнозируют грозу. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 августа: чего ждать в воскресенье? Завтра, в воскресенье, 14 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь, гроза, а во время грозы шквальный ветер.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ