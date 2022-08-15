Погода в Одессе 16 августа: прогнозируют дождь и грозу

16 августа днем в Одессе возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем – до 25°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
16 августа 2022 г. в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью 19-21°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 24-25°C.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью 16-21°C, днем 25-30°C.
На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.