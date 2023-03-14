Погода в Одессе 15 марта: потеплеет ли?

Гидрометцентр Черного и Азовского морей информирует о том, какая погода ожидается завтра, в среду, 15 марта 2023 года в Одессе и Одесской области.
Погода в Одессе 15 марта
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.
Погода в Одесской области 15 марта
По Одесской области в среду прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Фото Марии Котовой