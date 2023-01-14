Погода в Одессе 15 января: синоптики обещают туман

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 15 января 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах – 200-500 метров.
Погода в Одессе 15 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 2-4°С выше нуля.
Погода в Одесской области 15 января
В Одесской области воскресенье 15 января будет облачным, но без существенных осадков. Ночью и утром туман, местами гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.