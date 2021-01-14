Погода в Одессе 15 января: морозно и скользко

Гололед в Одессе: за сутки травмировались уже полсотни горожан В Одессе за минувшие сутки в травмпункты обратились 54 человека с травмами от падений на улицах города, а шестерых даже пришлось госпитализировать. ПОДРОБНЕЕ

Мэрия припугнула одесситов предстоящим гололедом В мэрии Одессы просят горожан ограничить передвижение по городу в связи с ожидаемым гололедом. ПОДРОБНЕЕ