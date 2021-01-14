Погода в Одессе 15 января: морозно и скользко

Завтра, в пятницу, 15 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Гололедица.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6 °С мороза, днем 1-3 °С мороза.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9 °С мороза, днем 0-5 °С мороза.
На автодорогах области местами гололедица, видимость хорошая.
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