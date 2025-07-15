Ключевые моменты:

  • Чрезвычайная пожарная опасность в Одессе и области сохранится и завтра, 16 июля 2025;
  • В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С;
  • По Одесской области переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.

Прогноз погоды в Одессе на 16 июля

По Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 19-20°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июля

По Одесской области в среду переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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