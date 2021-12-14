Погода в Одессе 15 декабря: облачно и местами дождливо

Завтра, в среду, 15 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны осадки.

Погода в Одессе 15 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит не более 2-4 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области 15 декабря

В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.