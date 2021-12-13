Новости Одессы и Одесской области

Какой будет погода в Одессе на этой неделе: зонтики еще актуальны

Какой будет погода в Одессе на этой неделе: зонтики еще актуальны

Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе на текущей неделе, с 13 по 19 декабря.

Подписаться

Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 13 декабря

13 декабря, в понедельник, в Одессе ожидается облачность погода, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем будет около 7-9 °С тепла.

По области ночью и утром возможен туман. Видимость: 500 — 1 000 метров.

Погода в Одессе 14 — 15 декабря

14-15 декабря, во вторник и среду, синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.

Ветер северный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 6 °С со знаком плюс.

Погода в Одессе 16 — 17 декабря

16-17 декабря, в четверг и пятницу, синоптики также прогнозируют осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 2 °С мороза, днем ​​поднимется до 0-5 °C выше нуля.

Погода в Одессе 18 — 19 декабря

На выходных, 18 и 19 декабря синоптики также прогнозируют осадки. Но если в субботы 18 декабря это должен быть дождь, то к воскресению похолодает до 0-2 градусов тепла, что приведет к осадкам в виде снега.

Ветер северный, северозападный, до 6 м/с.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить