Какой будет погода в Одессе на этой неделе: зонтики еще актуальны

Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе на текущей неделе, с 13 по 19 декабря.

Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 13 декабря

13 декабря, в понедельник, в Одессе ожидается облачность погода, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем будет около 7-9 °С тепла.

По области ночью и утром возможен туман. Видимость: 500 — 1 000 метров.

Погода в Одессе 14 — 15 декабря

14-15 декабря, во вторник и среду, синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду.

Ветер северный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 до 6 °С со знаком плюс.

Погода в Одессе 16 — 17 декабря

16-17 декабря, в четверг и пятницу, синоптики также прогнозируют осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 2 °С мороза, днем ​​поднимется до 0-5 °C выше нуля.

Погода в Одессе 18 — 19 декабря

На выходных, 18 и 19 декабря синоптики также прогнозируют осадки. Но если в субботы 18 декабря это должен быть дождь, то к воскресению похолодает до 0-2 градусов тепла, что приведет к осадкам в виде снега.

Ветер северный, северозападный, до 6 м/с.