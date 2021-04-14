Погода в Одессе 15 апреля: туман и временами дождь

Завтра, в четверг, 15 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром туман. Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Дождь. Ночью и утром туман.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем воздух прогреется до +9+14 °С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.