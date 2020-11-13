Погода в Одессе 14 ноября: будет ли суббота ясной?

Завтра, в субботу, 14 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер сменит направление с восточного на северо-восточное. Его скорость составит 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-6 °С тепла, днем она поднимется до 8-10 °С выше нуля.
В Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, днем 6-11 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.