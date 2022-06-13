Погода в Одессе 14 июня: будет ли дождь?

Во вторник, 14 июня 2022 года в Одессе днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем до 29°С.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
14 июня синоптики прогнозируют в Одессе кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 21-22°С.
В Одесской области:
Переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С
На дорогах области видимость хорошая.