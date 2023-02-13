Погода в Одессе 14 февраля: что прогнозируют синоптики?

Завтра, во вторник, 14 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет ветрено. Настолько, что ранее по региону было объявлено штормовое предупреждение.
Кроме того, этот день обещает быть немного дождливым, но не особо прохладным, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 14 февраля
По информации синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С выше нуля.
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Погода в Одесской области 14 февраля
По Одесской области во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью иднем небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем он усилится до 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью местами видимость во время осадков 1-2 км, ночью и утром местами гололедица.