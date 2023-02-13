Погода в Одессе 14 февраля: что прогнозируют синоптики?

Завтра, во вторник, 14 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет ветрено. Настолько, что ранее по региону было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, этот день обещает быть немного дождливым, но не особо прохладным, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.