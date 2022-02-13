Погода в Одессе 14 февраля: что приготовила нам природа на День Святого Валентина

По прогнозу синоптиков в понедельник, 14 февраля, в Одессе будет морозная ночь (до -4°С) и умеренно теплый день (до +5°С). Осадков не ожидается.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей в понедельник в Одессе будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 14 февраля
В День влюбленных, в понедельник ,14 февраля в Одесской области будет:
- Переменная облачность;
- Без осадков;
- Ночью и утром местами туман;
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 2-7°С мороза, днем 3-8°С тепла;
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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