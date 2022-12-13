Погода в Одессе 14 декабря: испортится или нет?

По информации Гидрометцентра Черного и Азрвского морей, завтра, в среду, 14 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Ночью возможен мороз, а вот днем существенного похолодания ожидать не стоит.
Погода в Одессе 14 декабря
По прогнозам, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью составит от 3 до 5°С мороза, днем 1-3°С со знаком «плюс».
Погода в Одесской области 14 декабря
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 3-8°С ниже нуля, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.