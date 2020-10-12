Погода в Одессе 13 октября: осадков не обещают

Завтра, во вторник, 13 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Без существенных осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость юго-восточного ветра составит 9-14 м/с. Ночью будет +16+18 °С. Днем температура воздуха поднимется до +20+22 °С.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +13+18 °С, днем +20+25 °С.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой