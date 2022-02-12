Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 13 февраля: воскресенье обещает быть прохладным

Погода в Одессе 13 февраля: воскресенье обещает быть прохладным

Завтра, в воскресенье, 13 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, но при этом будет немного прохладнее, чем в субботу.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 13 февраля

Рецепты

В Одессе воскресный день обещает быть облачным. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем он сменит направление на юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем она поднимется до 2-4 градусов тепла.

Погода в Одесской области 13 февраля

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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