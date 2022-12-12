Погода в Одессе 13 декабря: обещают снег и гололедицу

Завтра, во вторник, 13 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и гололедицу.
Погода в Одессе 13 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается облачная погода. Ночью умеренные, а днем небольшие осадки. Гололед, гололедица, налипание мокрого снега.
Ветер ночью восточный, 6-11 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 13 декабря
По Одесской области прогнозируют облачную погоду. Ночью умеренные осадки. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на юге с дождем. Гололед, гололедица, налипание мокрого снега.
Ветер ночью восточный, 6-11 м/с, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла.
На автодорогах области видимость при осадках 500-1000 м, гололедица.