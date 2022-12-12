Погода в Одессе 13 декабря: обещают снег и гололедицу

Прогноз погоды на 10 декабря: одесситов ждет туманная суббота По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 10 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, местами небольшой дождь, а утром – туман. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: будет ли дождь 8 декабря? Завтра, в четверг, 8 декабря 2022 года, в Одессе прогнозируют облачную и дождливую погоду. При этом температура воздуха не опустится ниже плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ